«Очевидно, что это конфликт внутри сборной Франции». Самуэльссон — об истории Жулии Симон

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался по поводу конфликта в стане французской сборной. Жулии Симон вынесли приговор по делу о мошенничестве с банковскими картами. После этого в СМИ появилась информация, что претензии к спортсменке имеют и другие члены команды, которые также заметили пропажу личных вещей и денег.

«Безусловно, команду это коснётся, и обратное было бы очень странно. Очевидно, что это конфликт внутри сборной Франции, и, к счастью, я не в этой среде», — приводит слова Самуэльссона Ski-Nordique.

Также известно, что Жулия Симон может получить наказание от Федерации лыжного спорта Франции (FFS). Спортсменка может быть отстранена от соревнований на определённый срок. В случае более лояльного отношения со стороны федерации Симон может получить официальное предупреждение.