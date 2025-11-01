Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Очевидно, что это конфликт внутри сборной Франции». Самуэльссон — об истории Жулии Симон

«Очевидно, что это конфликт внутри сборной Франции». Самуэльссон — об истории Жулии Симон
Себастиан Самуэльссон
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался по поводу конфликта в стане французской сборной. Жулии Симон вынесли приговор по делу о мошенничестве с банковскими картами. После этого в СМИ появилась информация, что претензии к спортсменке имеют и другие члены команды, которые также заметили пропажу личных вещей и денег.

«Безусловно, команду это коснётся, и обратное было бы очень странно. Очевидно, что это конфликт внутри сборной Франции, и, к счастью, я не в этой среде», — приводит слова Самуэльссона Ski-Nordique.

Также известно, что Жулия Симон может получить наказание от Федерации лыжного спорта Франции (FFS). Спортсменка может быть отстранена от соревнований на определённый срок. В случае более лояльного отношения со стороны федерации Симон может получить официальное предупреждение.

Материалы по теме
Эльвира Эберг высказалась о скандале с кражей вещей во французской сборной
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android