Биатлон

Уле-Эйнар Бьорндален: думаю, Жулию Симон отстранят от соревнований до Рождества

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален высказался по поводу скандала с участием француженки Жулии Симон, которой назначили условный срок по делу о мошенничестве с банковскими картами коллег по сборной. Экс-биатлонист считает, что спортсменку отстранят от соревнований в декабре.

«Думаю, её отстранят от соревнований до Рождества, но к новому году она будет готова. Если тебя осудили и ты понёс наказание, ты должен иметь право начать всё с чистого листа. Важно об этом помнить.

Снимаю шляпу за то, как они [сборная Франции] смогли держаться, несмотря на то что это дело висело над ними. Теперь остаётся дождаться решения французской федерации», — приводит слова Бьорндалена Fondo Italia со ссылкой на TV2.

