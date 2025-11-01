Скидки
Биатлон Новости

Biathlon Integrity Unit начал расследование по скандальному делу о Жулии Симон

Biathlon Integrity Unit начал расследование по скандальному делу о Жулии Симон
Отдел по обеспечению честности в биатлоне (Biathlon Integrity Unit) при Международном союзе биатлона (IBU) начал расследование после вынесения приговора 10-кратной чемпионке мира Жулии Симон. Об этом сообщил его глава Грег МакКенн. Результаты расследования и то, будут ли применены дополнительные санкции к спортсменке, будут обнародованы 6 ноября.

«BIU изучает дело и находится в контакте с французской федерацией, чтобы понять обстоятельства и возможные последствия. BIU не предпримет никаких действий, пока французская федерация не вынесет своё решение.

Важно дождаться итогов дисциплинарного процесса во французской федерации, прежде чем обсуждать дополнительные меры на международном уровне. В зависимости от выводов французской стороны BIU может рассмотреть весь спектр санкций, предусмотренных Кодексом честности IBU — от выговора или предупреждения до временного отстранения», — приводит слова МакКенна TV2.

Ожидается, что французская федерация лыжных видов спорта вынесет свой вердикт по делу о Симон до конца этой недели. Спортсменка может быть отстранена от соревнований на определённый срок.

