Стало известно, где проведут заключительный этап подготовки к КМ Виттоцци и Вирер

Стал известен график лидеров женской сборной Италии по биатлону перед стартом Кубка мира — 2025/2026. Места проведения заключительного этапа подготовки Лизы Виттоцци и Доротеи Вирер сообщили в Fondo Italiа.

Доротея Вирер с 4 по 17 ноября проведёт сбор в норвежском Гейло, где вместе с ней будут тренироваться Томаззо Джакомель, Дидье Биона, Патрик Браунхофер, Элия Дзени и Даниэле Каппеллари. Лиза Виттоцци проведёт совместный с Лукасом Хофером сбор в шведском Идре. Спортсмены там проведут тренировки с 3 по 17 ноября.

Ранее обладательница Кубка мира Лиза Виттоцци выиграла суперспринт на летнем фестивале по биатлону Loop One Festival.