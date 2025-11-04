Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Хотелось быть лучшей». Виттоцци — о том, как в детстве играла в футбол

«Хотелось быть лучшей». Виттоцци — о том, как в детстве играла в футбол
Аудио-версия:
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр (2018), чемпионка мира и многократный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась историей, как в детстве любила проводить время на футбольном поле, всегда желая ощущать себя лучше соперников.

«Моё первое воспоминание детства — это, без сомнения, часы, проведённые на поле с моими друзьями. Я везде бегала, у меня не было определённого амплуа… Когда меня спрашивали, на какой позиции я играю, то я называла и защитника, и нападающего. Я всего делала понемножку, просто обожала бежать за мячом.

Я нервничала против тех, кто играл хорошо, это было одним из моих недостатков. С самого детства мне хотелось быть лучшей, отодвигать границы, играть лучше остальных», — приводит слова Виттоцци Nordic Magazine.

Материалы по теме
Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци — лучшие!
Биатлонисты хорошенько размялись перед стартом Кубка мира. Перро и Виттоцци — лучшие!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android