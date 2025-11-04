«Хотелось быть лучшей». Виттоцци — о том, как в детстве играла в футбол

Бронзовый призёр Олимпийских игр (2018), чемпионка мира и многократный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци поделилась историей, как в детстве любила проводить время на футбольном поле, всегда желая ощущать себя лучше соперников.

«Моё первое воспоминание детства — это, без сомнения, часы, проведённые на поле с моими друзьями. Я везде бегала, у меня не было определённого амплуа… Когда меня спрашивали, на какой позиции я играю, то я называла и защитника, и нападающего. Я всего делала понемножку, просто обожала бежать за мячом.

Я нервничала против тех, кто играл хорошо, это было одним из моих недостатков. С самого детства мне хотелось быть лучшей, отодвигать границы, играть лучше остальных», — приводит слова Виттоцци Nordic Magazine.