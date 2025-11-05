Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«В нынешнее время это невозможно». Смольская — о недопуске России и Беларуси на Олимпиаду

«В нынешнее время это невозможно». Смольская — о недопуске России и Беларуси на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Смольская высказалась о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры — 2026.

«Понятное дело, был шок. Мы всегда надеемся на то, что хоть какие-то виды спорта будут допущены. И после этих новостей в соцсетях был настоящий бум. Думаю, многие понимали, что в нынешнее время это невозможно, и более спокойно отнеслись к этому решению.

Тем не менее мне стали писать многие болельщики, переживали. Наверное, они немного перепутали наши международные федерации. Пыталась им объяснить, что биатлонистов не допустили ещё раньше, чем лыжников и фристайлистов. Поэтому к этому решению я уже более спокойно отнеслась.

Где-то я ещё верю, что накануне Олимпиады будет какое-то положительное решение, но понимаю, что до февраля мы будем соревноваться в России. Нужно это принять, чтобы самой было попроще», — приводит слова Смольской Sport5.by.

Материалы по теме
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
«Это правильно». Как лыжники из других стран отреагировали на отстранение россиян?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android