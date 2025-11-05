Виттоцци рассказала, как начала заниматься лыжными видами спорта

Бронзовый призёр Олимпийских игр (2018), чемпионка мира и многократный призёр чемпионатов мира итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, почему в детстве приняла решение заниматься лыжными видами спорта.

«Я начала заниматься лыжными гонками, потому что это был единственный спорт, который я ещё не пробовала, и чтобы проводить время с друзьями зимой. Я занималась летними видами спорта, поэтому сначала это было просто ради удовольствия, без амбиций. Я была менее соревновательной», – приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Ранее биатлонистка рассказала, что в детстве часто играла с друзьями в футбол, отметив, что не занимала определённой позиции на поле.