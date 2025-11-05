Скидки
Биатлон

Перро — о настрое на сезон: нахожусь там, где всегда хотел быть

Трёхкратный чемпион мира по биатлону француз Эрик Перро поделился настроем на предстоящий сезон-2025/2026, отметив, что очень доволен тем, как чувствует себя в данный момент.

«Я действительно нахожусь там, где всегда хотел быть. Это огромная гордость и невероятная удача. Я наслаждаюсь каждым моментом! Выиграю я Олимпийские игры или нет — я получаю удовольствие от настоящего, потому что мне посчастливилось быть именно там, где я мечтал оказаться, в самом сердце своей мечты.

Я приобрёл опыт, добился хороших результатов и теперь являюсь частью сборной Франции. Это позволяет мне тренироваться, имея все необходимые ресурсы для прогресса, и биатлон стал моей профессией», – приводит слова Перро Ski-Nordique.

