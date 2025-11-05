«Продолжаем предпринимать все усилия». Майгуров — о работе над допуском к ОИ-2026

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация и министерство спорта продолжают бороться за допуск российских биатлонистов к Олимпийским играм – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«На всех уровнях – и в Минспорте, и в Союзе биатлонистов России этот вопрос продолжают прорабатывать. Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации.

Что касается уайлд-кард, Международный олимпийский комитет сегодня занимает такую позицию, что право квалификационных мероприятий принадлежит IBU, который придерживался в последние три с половиной года одной позиции. Но, опять же, все действия, которые мы сегодня предпринимаем, с одной стороны, нацелены на Олимпиаду, с другой стороны, мы понимаем, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается», – приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».