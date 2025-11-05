Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Продолжаем предпринимать все усилия». Майгуров — о работе над допуском к ОИ-2026

«Продолжаем предпринимать все усилия». Майгуров — о работе над допуском к ОИ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация и министерство спорта продолжают бороться за допуск российских биатлонистов к Олимпийским играм – 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«На всех уровнях – и в Минспорте, и в Союзе биатлонистов России этот вопрос продолжают прорабатывать. Мы продолжаем предпринимать все возможные усилия для того, чтобы что-то изменить в текущей ситуации.

Что касается уайлд-кард, Международный олимпийский комитет сегодня занимает такую позицию, что право квалификационных мероприятий принадлежит IBU, который придерживался в последние три с половиной года одной позиции. Но, опять же, все действия, которые мы сегодня предпринимаем, с одной стороны, нацелены на Олимпиаду, с другой стороны, мы понимаем, что на Олимпиаде жизнь не заканчивается», – приводит слова Майгурова «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«В нынешнее время это невозможно». Смольская — о недопуске России и Беларуси на Олимпиаду
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android