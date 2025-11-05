21-летняя немецкая биатлонистка Селина Гротиан назвала главную цель на будущий сезон

Победительница этапа Кубка мира по биатлону немка Селина Гротиан рассказала о подготовке к олимпийскому сезону-2025/2026. Она также назвала главную цель на грядущий сезон.

«Чувствую себя в отличной форме, всё идёт в правильном направлении. Я не болела и с нетерпением жду начала сезона. Мне сделали новый затыльник для винтовки, хочу ещё сильнее улучшить свои стрелковые навыки.

Теперь у меня уже есть новая цель — Олимпиада. Хочу поехать туда. Это главная задача для меня на следующий сезон», — приводит слова Гротиан Fondo Italia.

В прошлом сезоне Гротиан заняла девятое место в общем зачёте Кубка мира.