Ветле Шоста Кристиансен описал свой идеальный завтрак

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, как любит завтракать. Он также отметил, что является перфекционистом.

— Опиши свой идеальный завтрак.

— Чёрный кофе, каша и пара ломтиков хлеба. В прошлом году мы с Йоханнесом Дале-Шевдалом купили одинаковые кофемашины, так что теперь у нас обоих отличный кофе.

— А растяжку, йогу или пробежку по утрам делаешь?

— Нет, нет и нет! Главное – проснуться. Вообще люблю чуть-чуть порастягиваться, но делаю это вечером в надежде, что эффект сохранится и на следующий день. А чтобы как следует проснуться, просто брызгаю себе в лицо холодной водой.

— Ты считаешь себя перфекционистом в плане тренировок?

— Да, конечно. Я перфекционист во всех сферах, как и многие спортсмены. Хочется всё делать как можно лучше, хоть и не знаешь, что такое «лучше». Просто пытаешься это угадать и надеешься, что поступаешь верно.

Стараюсь быть перфекционистом во всём. Например, мои свитера, футболки, поло рассортированы по цветам. В квартире у меня очень и очень чисто. Но на тренировочных сборах моя голова отдыхает, так что в комнате творится хаос, — приводит слова Кристиансена пресс-служба Международного союза биатлонистов.