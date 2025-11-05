Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Ветле Шоста Кристиансен описал свой идеальный завтрак

Ветле Шоста Кристиансен описал свой идеальный завтрак
Ветле Шоста Кристиансен
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2022 года, трёхкратный чемпион мира в эстафетах норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен рассказал, как любит завтракать. Он также отметил, что является перфекционистом.

— Опиши свой идеальный завтрак.
— Чёрный кофе, каша и пара ломтиков хлеба. В прошлом году мы с Йоханнесом Дале-Шевдалом купили одинаковые кофемашины, так что теперь у нас обоих отличный кофе.

— А растяжку, йогу или пробежку по утрам делаешь?
— Нет, нет и нет! Главное – проснуться. Вообще люблю чуть-чуть порастягиваться, но делаю это вечером в надежде, что эффект сохранится и на следующий день. А чтобы как следует проснуться, просто брызгаю себе в лицо холодной водой.

— Ты считаешь себя перфекционистом в плане тренировок?
— Да, конечно. Я перфекционист во всех сферах, как и многие спортсмены. Хочется всё делать как можно лучше, хоть и не знаешь, что такое «лучше». Просто пытаешься это угадать и надеешься, что поступаешь верно.

Стараюсь быть перфекционистом во всём. Например, мои свитера, футболки, поло рассортированы по цветам. В квартире у меня очень и очень чисто. Но на тренировочных сборах моя голова отдыхает, так что в комнате творится хаос, — приводит слова Кристиансена пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Материалы по теме
21-летняя немецкая биатлонистка Селина Гротиан назвала главную цель на будущий сезон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android