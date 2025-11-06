Скидки
Главная Биатлон Новости

Эмильен Клод присоединится к сборной Франции на сборе перед стартом Кубка мира

Эмильен Клод присоединится к сборной Франции на сборе перед стартом Кубка мира
Эмильен Клод
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете, французский биатлонист Эмильен Клод рассказал о полном восстановлении после операции по удалению грыжи. Он присоединится к команде на заключительном этапе подготовки к сезону-2025/2026, пусть и будет пока тренироваться по индивидуальному плану.

«С тех пор как я вернулся из Австрии, я провёл две полные недели в Преманоне [Франция]. Удалось хорошо поработать и можно, наверное, сказать, что я готов на 100%, чтобы встретиться с парнями в Норвегии. Я счастлив, вернусь к командному режиму. Главное – я смогу тренироваться с ними минимум 80% времени! Это действительно круто.

Пока я не могу бегать дольше 30–40 минут. Главное – не получить травму до Эстерсунда (первого этапа КМ. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Клода Fondo Italia со ссылкой на Nordic Magazine.

