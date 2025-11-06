Скидки
Главная Биатлон Новости

Шведские биатлонисты заявили о трудностях, с которыми столкнутся норвежцы без братьев Бё

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон высказался по поводу мощи сборной Норвегии после ухода братьев Бё из спорта. Он отметил, что норвежцам будет непросто в сезоне-2025/2026.

«Думаю, им будет очень тяжело. С нетерпением жду сезона без такого количества норвежских побед», — приводит слова Самуэльссона SVT.

С его мнением согласился и коллега по сборной Мартин Понсилуома.

«На остальных гонщиков ляжет больше давления. Йоханнес снимал с них большую часть давления, ведь я даже не знаю, сколько лет он был лучшим в мире, а остальные в это время могли спокойно оставаться в его тени», — добавил Понсилуома SVT.

Братья Бё ушли из биатлона в конце сезона-2024/2025.

