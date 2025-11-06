Скидки
Стрёмсхейм ответил Самуэльссону на его слова о проблемах в сборной Норвегии

Эндре Стрёмсхейм
Норвежский биатлонист двукратный чемпион мира Эндре Стрёмсхейм отреагировал на высказывание шведов Себастиана Самуэльссона и Мартина Понсилуомы о трудностях, с которыми норвежцы столкнутся без братьев Бё.

«Это олимпийский сезон, и давление будет колоссальным. И не потому, что шведы наши соперники, или потому, что братьев Бё больше нет. Думаю, все ребята чувствуют давление из-за высокой конкуренции внутри самой норвежской команды за место на Олимпиаде. Каждый хочет поехать в Милан и завоевать медаль для Норвегии. Вот это давление — самое серьёзное.

Мы чувствуем себя сильными, и, если уж смотрим на кого-то, так это на французов, нежели на шведов. Но здорово, что Себбе [Самуэльссон] показывает, что хочет побороться и в этом году. Самое лучшее, что он умеет — поддевать соперников. Не стоит забывать, что шведские ребята не выиграли ни одной медали на ЧМ в Ленцерхайде, так что им стоило бы аккуратнее подбирать слова», — приводит слова Стрёмсхейма NRK.

