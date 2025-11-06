Скидки
Главная Биатлон Новости

Стал известен полный список участников Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025

Стал известен полный список участников Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025
Вчера, 5 ноября, был опубликовал полный список участников Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025. В соревнованиях, которые пройдут в Ханты-Мансийске, примут участие 80 биатлонистов, сообщает пресс-служба МЛКБ.

В масс-стартах у мужчин и женщин выступят по 30 биатлонистов, которые пройдут отбор. На старт смешанной эстафеты выйдет 20 клубов. Из них пять команд были допущены по решению МЛКБ. Среди них лидеры сборной России Эдуард Латыпов, Карим и Анастасия Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Виктория Метеля. Выступят и белорусы Динара и Антон Смольские.

Кубок Международной лиги клубного биатлона — 2025 пройдёт 22 и 23 ноября.

