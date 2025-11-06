Даниил Серохвостов получил травму и может пропустить старт сезона-2025/2026

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов сообщил, что получил травму и может пропустить начало зимнего сезона-2025/2026.

«На сборе в Ханты Мансийске на одном из спусков, где ледяной и неровный участок, передо мной начали тормозить, я тоже стал «плужить», левая нога попала в какую то ямку, кант поймал — и меня резко выбросило на левую сторону, на край трассы. Видимо, упал на палец левой руки: вывихнул его, плюс получил небольшой ушиб левой икры и поясницы. Съездил в травмпункт: сделали снимки, палец вставили, повторно проверили и отпустили.

Врачи сказали, что нужно минимум четыре недели, чтоб восстановились связки. Гипс с руки уже сняли, хожу в лангетке. Надеюсь, восстановление будет быстрее, я всё таки смогу выступить… Но надежд не питаю — если нужно будет пропустить первые старты Кубка России, не говоря уже о Кубке МЛКБ (Кубке Международной лиги клубного биатлона), всё пропущу. Главное — восстановить связки.

На МЛКБ теперь буду запасным, в команде меня заменит Дима Евменов — молодой, сильный парень, летом неплохо выступал. Надеюсь, у «Профински» получится защитить титул. Если что, в эстафете готов принести флаг команде — только если правой рукой», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Гонки Кубка МЛКБ пройдут с 20 по 23 ноября, первый этап Кубка России состоится с 27 по 30 ноября.