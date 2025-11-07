Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жулия Симон отстранена на месяц после приговора по делу о мошенничестве

Жулия Симон отстранена на месяц после приговора по делу о мошенничестве
Аудио-версия:
Комментарии

Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить призёра Олимпийских игр и 10-кратную чемпионку мира по биатлону француженку Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно.

«После дебатов и слушаний по делу г-жи Жулии Симон, а также на основании материалов федерального расследования, уголовного расследования и материалов слушаний в исправительном суде Национальная дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции наложила на г-жу Жулию Симон следующие санкции:

Временный запрет на участие в соревнованиях и тренировках сроком на шесть месяцев, организованных или разрешённых FFS и IBU, из которых пять месяцев являются условными. Штраф в размере € 30 тыс., из которых € 15 тыс. являются условными, эта сумма должна быть выплачена FFS в течение шести месяцев и направлена ​​на подготовку молодых биатлонистов», — говорится в заявлении FFS.

Решение FFS вступает в силу с 7 ноября 2025 года. В федерации также сообщили, что дальнейших комментариев давать не будут.

Материалы по теме
Жулия Симон может быть отстранена от соревнований после получения условного срока за кражу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android