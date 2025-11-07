Жулия Симон отстранена на месяц после приговора по делу о мошенничестве

Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) приняла решение отстранить призёра Олимпийских игр и 10-кратную чемпионку мира по биатлону француженку Жулию Симон от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых — условно.

«После дебатов и слушаний по делу г-жи Жулии Симон, а также на основании материалов федерального расследования, уголовного расследования и материалов слушаний в исправительном суде Национальная дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции наложила на г-жу Жулию Симон следующие санкции:

Временный запрет на участие в соревнованиях и тренировках сроком на шесть месяцев, организованных или разрешённых FFS и IBU, из которых пять месяцев являются условными. Штраф в размере € 30 тыс., из которых € 15 тыс. являются условными, эта сумма должна быть выплачена FFS в течение шести месяцев и направлена ​​на подготовку молодых биатлонистов», — говорится в заявлении FFS.

Решение FFS вступает в силу с 7 ноября 2025 года. В федерации также сообщили, что дальнейших комментариев давать не будут.