Биатлон

Жулия Симон не будет обжаловать свою дисквалификацию за мошенничество

Жулия Симон не будет обжаловать свою дисквалификацию за мошенничество
Кристиан Борель, адвокат призёра Олимпийских игр и 10-кратной чемпионки мира по биатлону француженки Жулии Симон сообщил, что спортсменка не будет обжаловать свою шестимесячную дисквалификацию, из которых пять месяцев — условно.

«Желание Жулии Симон — поставить точку в этой всей истории. Мы спокойно обсудили факты. Наказание действительно было необходимо. Санкции федерации часто строже уголовных, и мы ожидали подобного решения. Мы принимаем это решение. Теперь сосредоточимся на спортивных целях и поэтому не будем подавать апелляцию. Трудно представить, что кому-то, находящемуся под дисквалификацией, разрешат тренироваться на спортивном оборудовании. Санкция в этом плане оставляет некоторые неясности. FFS оказалась между молотом и наковальней», — приводит слова Бореля Ski-Nordique.

