«Удивительно видеть столь мягкое наказание». Бьорндален — о дисквалификации Симон

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле-Эйнар Бьорндален отреагировал на дисквалификацию призёра Олимпийских игр и 10-кратной чемпионки мира по биатлону француженки Жулии Симон за мошенничество с банковскими картами. Спортсменка получила шестимесячное отстранение от соревнований, из которых пять месяцев — условно.

«Поначалу вся эта история была мне непонятна. Теперь, когда её признали виновной по нескольким пунктам обвинения, это стало ещё более непонятным. Очень удивительно видеть столь мягкое наказание. Надеюсь, что теперь она получит необходимую помощь», — приводит слова Бьорндалена Ski-Nordique.