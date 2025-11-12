«Потратить выигранный миллион на новые лыжи? Норм». Поварницын ответил на блиц-опрос

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопросы блиц-опроса в формате «норм или стрём», где ответ «норм» подразумевает положительное отношение респондента к факту или событию, а «стрём» — отрицательное.
– Праздновать победу, пока остальные финишируют?
– Норм.
– Разыграть победу в гонке в «камень-ножницы-бумага»?
– Стрём.
– Пропустить кубок МЛКБ («Международной лиги клубного биатлона. – Прим. Чемпионата»)?
– Стрём.
– Выиграть масс-старт с пятью промахами?
– Норм.
– Танцевать на награждении?
– Норм.
– Потратить выигранный миллион на новые лыжи?
– Норм.
– Болеть за [Антона] Бабикова и [Александра] Логинова, когда сам бежишь гонку?
– Норм.
– Не сфотографироваться с болельщиками после гонки?
– Стрём.
– Сидеть грустным в раздевалке после поражения?
– Бывает, но стрём, — сказал Поварницын в ролике телеграм-канала МЛКБ.