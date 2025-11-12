Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Потратить выигранный миллион на новые лыжи? Норм». Поварницын ответил на блиц-опрос

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопросы блиц-опроса в формате «норм или стрём», где ответ «норм» подразумевает положительное отношение респондента к факту или событию, а «стрём» — отрицательное.

– Праздновать победу, пока остальные финишируют?

– Норм.

– Разыграть победу в гонке в «камень-ножницы-бумага»?

– Стрём.

– Пропустить кубок МЛКБ («Международной лиги клубного биатлона. – Прим. Чемпионата»)?

– Стрём.

– Выиграть масс-старт с пятью промахами?

– Норм.

– Танцевать на награждении?

– Норм.

– Потратить выигранный миллион на новые лыжи?

– Норм.

– Болеть за [Антона] Бабикова и [Александра] Логинова, когда сам бежишь гонку?

– Норм.

– Не сфотографироваться с болельщиками после гонки?

– Стрём.

– Сидеть грустным в раздевалке после поражения?

– Бывает, но стрём, — сказал Поварницын в ролике телеграм-канала МЛКБ.