Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Потратить выигранный миллион на новые лыжи? Норм». Поварницын ответил на блиц-опрос

«Потратить выигранный миллион на новые лыжи? Норм». Поварницын ответил на блиц-опрос
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Александр Поварницын ответил на вопросы блиц-опроса в формате «норм или стрём», где ответ «норм» подразумевает положительное отношение респондента к факту или событию, а «стрём» — отрицательное.

– Праздновать победу, пока остальные финишируют?
– Норм.

– Разыграть победу в гонке в «камень-ножницы-бумага»?
– Стрём.

– Пропустить кубок МЛКБ («Международной лиги клубного биатлона. – Прим. Чемпионата»)?
– Стрём.

– Выиграть масс-старт с пятью промахами?
– Норм.

– Танцевать на награждении?
– Норм.

– Потратить выигранный миллион на новые лыжи?
– Норм.

– Болеть за [Антона] Бабикова и [Александра] Логинова, когда сам бежишь гонку?
– Норм.

– Не сфотографироваться с болельщиками после гонки?
– Стрём.

– Сидеть грустным в раздевалке после поражения?
– Бывает, но стрём, — сказал Поварницын в ролике телеграм-канала МЛКБ.

Материалы по теме
Стал известен полный список участников Кубка Международной лиги клубного биатлона — 2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android