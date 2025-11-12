Скидки
Сирил Бурде может уйти из сборной Франции из-за скандала с Жулией Симон

Главный тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде может оставить занимаемую должность из-за скандала с 10-кратной чемпионкой мира Жулией Симон. Об этом пишет Le Dauphiné Liberéré.

Есть шансы, что специалист подаст в отставку из-за эмоционального выгорания после истории с мошенничеством, в которой фигурировали Симон и другие члены команды, сообщает источник издания.

Напомним, Жулия Симон приговорена к трём месяцам условного тюремного заключения, а также получила штраф в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество с банковскими картами. Во время одного из судебных заседаний по этому делу прокурор суда Альбервиля пояснил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения. После своё слово сказала и дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS), которая отстранила призёра Олимпийских игр от соревнований и тренировок на шесть месяцев, на пять из которых условно.

