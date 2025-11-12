Жанну Ришар застали за манипуляциями с винтовкой коллеги по сборной в сезоне-2024/2025

Победительница этапа Кубка мира по биатлону француженка Жанна Ришар изменила настройки в винтовке коллеги по сборной Осеан Мишлон в конце сезона-2024/2025. Об этом пишет Le Dauphiné Liberéré.

Уточняется, что Ришар застала за манипуляциями с оружием Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка отрицала свою вину, но по имеющимся у издания данным, именно по этой причине и пропустила первый этап летней подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026. Конфликт был улажен внутри женской сборной Франции.

Ранее Жулию Симон приговорили к трём месяцам условного тюремного заключения из-за мошенничества с банковскими картами и воровством у коллег по команде. Она также получила штраф в размере € 15 тыс. Во время одного из судебных заседаний по этому делу прокурор суда Альбервиля пояснил, что несколько биатлонисток французской команды выразили свои подозрения. После своё слово сказала и дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS), которая отстранила призёра Олимпийских игр от соревнований и тренировок на шесть месяцев, пять из которых условно.