Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Это задевает в моменте». Жюстин Бреза-Буше — о критике в соцсетях из-за дела Жулии Симон

«Это задевает в моменте». Жюстин Бреза-Буше — о критике в соцсетях из-за дела Жулии Симон
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше высказалась о критике, которой подверглась в соцсетях после начала разбирательств по делу Жулии Симон, которую приговорили к трём месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере € 15 тыс. за кражу и мошенничество с банковскими картами

– В течение этих месяцев, после оглашения дела и до последних дней, вас критиковали в соцсетях, часто обвиняя в том, что это вы спровоцировали всё это. Как вы переживали этот период?
– Это не всегда просто, потому что я человек, есть вещи, которые говорят или пишут — они несправедливы, ложны, иногда клеветнические. Это задевает в моменте. Стараюсь смотреть на всё с расстояния и понимаю, что так устроены соцсети.

Я далеко не единственный такой случай. Так устроено наше общество. Были трудные моменты. Пыталась держаться подальше от всего этого, хотя не всегда получалось. Тем не менее я в курсе того, что было сказано. Это мнение людей. Не считаю, что должна оправдываться, особенно за письменные оскорбления.

Были сказаны сумасшедшие вещи, например, что я якобы лгала о краже банковской карты. Это невероятно. Всё это чему-то меня учит. Теперь, когда я вижу другие ситуации, понимаю, что не знаю всех участников и фактов, а поиск информации оказывается сложнее, чем кажется. Не всё подается нам просто так, не всё нужно принимать за чистую монету, – приводит слова Бреза-Буше L’Equipe.

Материалы по теме
Жулия Симон может быть отстранена от соревнований после получения условного срока за кражу
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android