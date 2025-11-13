Скидки
«В любой момент». Майгуров — о готовности россиян вернуться на международные старты

Глава союза биатлонистов России, двукратный призёр олимпийских игр Виктор Майгуров заявил, что российские биатлонисты не сбавляют тренировочный темп в связи с их отстранением и готовы в любой момент вернуться к международным стартам.

«У каждого спортсмена есть свои задачи. У каждого региона свои задачи. Поэтому не сбавляем [темп], тренируемся. Готовы в любой момент вернуться на международные соревнования», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.

