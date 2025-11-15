Эмильен Клод рассказал, на каком из этапов Кубка мира планирует вернуться к соревнованиям

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, что планирует принять участие в первом этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. В сентябре француз перенёс операцию по удалении грыжи в позвоночнике.

«Не собираюсь рисковать. Главное не навредить себе. В августе у меня начались проблемы со спиной и, возможно, я немного раньше начал восстанавливаться после операции. Но у меня нет цели форсировать восстановление. Врачи согласились, что нужно восстанавливаться спокойно. Сейчас моя цель заключается в том, чтобы быть в порядке на Кубке мира, начиная с Эстерсунда. Буду стараться изо всех сил, чтобы добиться её», – приводит слова Клода Nordic Magazine.

Первый этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.