Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эмильен Клод рассказал, на каком из этапов Кубка мира планирует вернуться к соревнованиям

Эмильен Клод рассказал, на каком из этапов Кубка мира планирует вернуться к соревнованиям
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр чемпионата мира – 2024 в эстафете французский биатлонист Эмильен Клод рассказал, что планирует принять участие в первом этапе Кубка мира – 2025/2026 в шведском Эстерсунде. В сентябре француз перенёс операцию по удалении грыжи в позвоночнике.

«Не собираюсь рисковать. Главное не навредить себе. В августе у меня начались проблемы со спиной и, возможно, я немного раньше начал восстанавливаться после операции. Но у меня нет цели форсировать восстановление. Врачи согласились, что нужно восстанавливаться спокойно. Сейчас моя цель заключается в том, чтобы быть в порядке на Кубке мира, начиная с Эстерсунда. Буду стараться изо всех сил, чтобы добиться её», – приводит слова Клода Nordic Magazine.

Первый этап Кубка мира – 2025/2026 по биатлону пройдёт в шведском Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.

Материалы по теме
Эмильен Клод присоединится к сборной Франции на сборе перед стартом Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android