Самуэльссон и Ханна Эберг одержали победы в спринтах на предсезонном турнире в Идре

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон и двукратная олимпийская чемпионка Ханна Эберг стали победителями спринтерских гонок на предсезонном турнире в Идре (Швеция).

Самуэльссон одержал победу, завершив дистанцию за 22.30,0 минуты, не допустив ни одного промаха и опередив ближайшего преследователя немца Филиппа Хорна на 39,9 секунды (1 промах). Замкнул тройку лидеров ещё один немецкий биатлонист Симон Кайзер, уступивший лидеру 53,6 секунды (0 промахов).

Ханна Эберг выиграла спринтерские соревнования, завершив дистанцию без промахов за 20.27,1 минуты. Второй на финише стала её сестра Эльвира Оберг (+34,9, 1 промах). На третьем месте в итоговом протоколе расположилась ещё одна шведская биатлонистка Линн Эстблум (+40,8, 0 промахов).

Биатлон. Предсезонный турнир. Идре (Швеция). Спринт. Мужчины.

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 22.30,0 (0 промахов).

2. Филипп Хорн (Германия) +39,9 (1).

3. Симон Кайзер (Германия) +53,6 (0).

4. Юстус Штрелов (Германия) +59,3 (0).

5. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.10,2 (3).

Биатлон. Предсезонный турнир. Идре (Швеция). Спринт. Женщины.