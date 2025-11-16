Эрик Перро победил в масс-старте на предсезонном турнире в Норвегии, Легрейд — седьмой

Французский биатлонист чемпион мира Эрик Перро одержал победу в масс-старте на предсезонных соревнованиях в Гейло (Норвегия). Второе место досталось его соотечественнику Эмильену Жаклену, а на третьем месте остановился хозяин трассы Мартин Улдаль.

Биатлон. Соревнования в Гейло (Норвегия). Масс-старт на 15 км, мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) — 37.38,7 секунды (0).

2. Эмильен Жаклен (Франция) +8,8 секунды отставания (3).

3. Мартин Улдаль (Норвегия) +11,2 (2).

4. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) +20,8 (2).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +24,2 (3).

6. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) +32,7 (3).

7. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +38,4 (3).

...

32. Томмазо Джакомель (Италия) +2.48,0 (7).