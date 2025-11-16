Скидки
Биатлон

Тандреволд стала первой в масс-старте на предсезонных соревнованиях в Норвегии

Норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд одержала победу в гонке с общего старта на предсезонных соревнованиях в Гейло (Норвегия). Она промахнулась два раза. Серебро завоевала её соотечественница Рагнхильд Фемстейневик, которая не ошиблась ни разу. Тройку сильнейших замкнула итальянка Доротея Вирер с тремя выстрелами мимо цели.

Биатлон. Соревнования в Гейло (Норвегия). Масс-старт, женщины:

1. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) — 35.51,4 секунды (2).
2. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) +15,3 секунды отставания (0).
3. Доротея Вирер (Италия) +22,9 (3).
4. Анн де Беш (Дания) +35,0 (0).
5. Лотте Ли (Бельгия) +44,8 (1).
6. Анастасия Кузьмина (Словакия) +1.01,3 (2).

