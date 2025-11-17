Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Вирер — о подготовке к сезону: надеюсь, к Олимпийским играм всё будет хорошо

Вирер — о подготовке к сезону: надеюсь, к Олимпийским играм всё будет хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер рассказала, как прошёл этап подготовки к сезону-2025/2026. Биатлонистка планирует завершить карьеру после Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«У меня было так много взлётов и падений, подготовка тоже далась мне непросто — так много дел, которые нужно было уладить. Не так просто всё организовать, но надеюсь, что к Олимпийским играм всё будет хорошо. Осталось три месяца — это всё ещё долго. С нетерпением жду их, это было бы замечательно — завершить карьеру у себя дома, там, где всё началось. Надеюсь получить удовольствие от этого опыта, а дальше посмотрим», – приводит слова Вирер Ski Nordique.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.

Материалы по теме
Стало известно, где проведут заключительный этап подготовки к КМ Виттоцци и Вирер
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android