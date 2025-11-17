Вирер — о подготовке к сезону: надеюсь, к Олимпийским играм всё будет хорошо

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр по биатлону Доротея Вирер рассказала, как прошёл этап подготовки к сезону-2025/2026. Биатлонистка планирует завершить карьеру после Олимпийских игр – 2026 в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

«У меня было так много взлётов и падений, подготовка тоже далась мне непросто — так много дел, которые нужно было уладить. Не так просто всё организовать, но надеюсь, что к Олимпийским играм всё будет хорошо. Осталось три месяца — это всё ещё долго. С нетерпением жду их, это было бы замечательно — завершить карьеру у себя дома, там, где всё началось. Надеюсь получить удовольствие от этого опыта, а дальше посмотрим», – приводит слова Вирер Ski Nordique.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.