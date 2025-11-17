Юрий Каминский рассказал, как проходила подготовка его группы к новому сезону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как его подопечные готовились к новому сезону.

— Как прошла вкатка, на чём сейчас делаете акцент в подготовке?

— Вкатка у нашей группы уже закончилась, сейчас идет подготовка к Кубку России, который состоится в конце месяца. Мы уже находимся в Ханты-Мансийске, здесь будем готовиться вплоть до Кубка России. Акцент мы по-прежнему делаем на работе аэробного, аэробно-силового и скоростно-силового характера.

— Во время сбора в Алдане спортсмены вашей группы приняли участие в ряде стартов. Насколько показательны они в плане текущей готовности?

— Те соревнования, которые прошли в Алдане, носили больше показательный и тренировочный характер. Мы отрабатывали там отдельные элементы, которые индивидуально определялись у каждого спортсмена. Но прежде всего это шоу, показательные соревнования, на которых, в общем, результат не важен.

— Поделитесь, над чем в основном вы работали в межсезонье?

— У наших, российских спортсменов есть много моментов, которые они должны решать. В этом и состоит работа тренера – чтобы в подготовительном сезоне исправлять какие-то отстающие стороны, собственно, на них и делается упор. В соревновательном сезоне упор делается на лучшие качества, мы пытаемся их реализовать и, скажем так, оттенить.

— Какое текущее состояние здоровья у ваших спортсменов?

— Состояние у спортсменов, как и должно быть в конце подготовительного сезона и напряжённого периода вкатывания, загруженное. А результат определяется в том числе и тем, как быстро они восстанавливаются от этого состояния и насколько эффективной была работа, — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

Напомним, российские биатлонисты с 2022 года не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.