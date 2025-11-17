Каминский: расписание КР составлено таким образом, чтобы дать отдохнуть белорусам

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский ответил на вопрос, каков план подготовки у его группы на последние недели перед стартом сезона.

«У нас, как и в прошлом году, очень напряженный соревновательный период, основная задача, по крайней мере, для большинства стартов – что называется, их пройти, посоревноваться, попытаться сохраниться. Потому что до основных стартов сезона ещё достаточно много времени, наша задача – чтобы спортсмены не вышли на них перетренированными. Частично, к сожалению, в прошлом году мы элементы перетренировки наблюдали.

Как я уже сказал, в начале зимнего сезона у нас первые официальные соревнования – Кубок России, где спортсмены выступают в составе команд регионов. Перед ними большинство спортсменов, не все, пробегут коммерческие соревнования – Кубок Международной лиги клубного биатлона, – а после Кубка России будут достаточно важные соревнования – Кубок Содружества. Потом опять Кубок России. Однако, к сожалению, расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусским спортсменам возможность передохнуть и лучше подготовиться к Кубку Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России. Поэтому будем думать, как здесь обойти [эти сложности]», — приводит слова Каминского пресс-служба СБР.

Напомним, российские и белорусские биатлонисты с 2022 года не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.