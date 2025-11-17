Скидки
Биатлон

«Никогда раньше так не делала». Бреза-Буше — о подготовке к новому сезону

«Никогда раньше так не делала». Бреза-Буше — о подготовке к новому сезону
Олимпийская чемпионка – 2022 французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше рассказала, как прошла её подготовка к новому сезону.

«Вложила много средств в подготовку, удвоив количество тренировочных сборов. С мая я провела более 60% времени на высоте. Раньше никогда так не делала.

Будучи матерью, я веду другой образ жизни по сравнению с моими коллегами. В этом нет ничего удивительного, но мы с моим мужем Патриком Фавром, Сирилом Бёрде и моим тренером по психологической подготовке подошли к тренировкам по-разному. Мы старались работать как команда.

В стрельбе старалась максимально всё упростить. Весной мы начали с нуля. Много работала над техникой, но это не единственный элемент выступления. Возлагаю большие надежды на стрельбу, потому что знаю, на что способна, но пока не добилась желаемой стабильности на соревнованиях», — приводит слова Бреза-Буше Nordic Magazine.

