Жанмонно — о Кубке мира — 2024/2025: носила жёлтую майку всего два дня, а Пройс весь сезон

Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о падении в последней гонке Кубка мира — 2024/2025, где проиграла борьбу за «Большой хрустальный глобус» немке Франциске Пройс.

«Я быстро справилась, потому что меня очень поддерживали семья и друзья. Потом я сделала шаг назад. Поняла, что носила жёлтую майку всего два дня, в то время как Франциска [Пройс] носила её весь сезон. Это справедливо. Я столкнулась с совершенно разными и стрессовыми ситуациями, которые пойдут мне на пользу [начиная с этой зимы]. Всё, что я сделала в этой борьбе, поможет мне добиться ещё большего. Я очень уверена в себе, возможно, даже слишком. Уверенность в себе — ключ к успеху, поэтому я очень мотивирована», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.