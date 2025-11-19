Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Жанмонно — о Кубке мира — 2024/2025: носила жёлтую майку всего два дня, а Пройс весь сезон

Жанмонно — о Кубке мира — 2024/2025: носила жёлтую майку всего два дня, а Пройс весь сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Французская биатлонистка Лу Жанмонно высказалась о падении в последней гонке Кубка мира — 2024/2025, где проиграла борьбу за «Большой хрустальный глобус» немке Франциске Пройс.

«Я быстро справилась, потому что меня очень поддерживали семья и друзья. Потом я сделала шаг назад. Поняла, что носила жёлтую майку всего два дня, в то время как Франциска [Пройс] носила её весь сезон. Это справедливо. Я столкнулась с совершенно разными и стрессовыми ситуациями, которые пойдут мне на пользу [начиная с этой зимы]. Всё, что я сделала в этой борьбе, поможет мне добиться ещё большего. Я очень уверена в себе, возможно, даже слишком. Уверенность в себе — ключ к успеху, поэтому я очень мотивирована», — приводит слова Жанмонно Nordic Magazine.

Материалы по теме
Франциска Пройс признана спортсменкой года по версии лыжной федерации Германии
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android