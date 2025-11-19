«Решили этот вопрос внутри команды». Ришар — о манипуляциях с винтовкой коллеги по сборной

Победительница этапа Кубка мира по биатлону француженка Жанна Ришар и её соотечественница Осеан Мишлон высказались о том, что в сезоне-2024/2025 Ришар застали за манипуляциями с винтовкой коллеги.

«Мы решили этот вопрос внутри команды. Для меня он закрыт, и мы смотрим вперёд», — приводит слова Ришар Merkur.

«Всё так, как она сказала. Мы решили этот вопрос внутри команды», — сказала Мишлон.

Сообщалось, что Ришар застала за манипуляциями с оружием Жюстин Бреза-Буше. Спортсменка отрицала свою вину. Именно по этой причине и пропустила первый этап летней подготовки к олимпийскому сезону-2025/2026.

Ранее Жулию Симон приговорили к трём месяцам условного тюремного заключения из-за мошенничества с банковскими картами и воровством у коллег по команде.