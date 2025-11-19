Скидки
Главная Биатлон Новости

Президент СБР Майгуров: работаем, чтобы отстранение России закончилось

Глава союза биатлонистов России, двукратный призёр олимпийских игр Виктор Майгуров перед стартом сезона-2025/2026 высказался о допуске россиян на международные старты.

«Наши спортсмены сохраняют свой статус — отстранение от международных соревнований. Но подготовка выстроена так, чтобы было усовершенствовано всё. Проводим анализ критериев, как соревнуются иностранные спортсмены. Чтобы быть готовыми вернуться в международный календарь и совершенствовать свои спортивные навыки. Рано или поздно наше отстранение закончится. С Министерством спорта и Олимпийским комитетом работаем, чтобы это случилось.

Мы так же, как и коллеги из зимнего вида спорта, вместе при поддержке Олимпийского комитета проводим эту роботу. Движемся в этом направлении по отношению к международному союзу биатлонистов. Была конференция с Фуркадом, чтобы допустить наших спортсменов в нейтральном статусе. Но IBU не поддерживает эту позицию. Он предложил быть проводником в лице представителя Международного олимпийского комитета.

Нам нужно понимать, когда и при каких условиях отстранение закончится. Эту работу мы ведём, в течение месяца можем обновиться и дать какие-то новости по этому. Ничего не изменилось. IBU стоят на своей позиции и требуют от нас, чтобы мы выступали с критикой СВО. Для нас это неприемлемо. Мы пытаемся донести, что надо основываться на спортивной составляющей», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

