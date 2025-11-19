Президент СБР Майгуров: такой инфраструктуры, как в Сочи, нет нигде больше

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров назвал Сочи городом с лучшей инфраструктурой для биатлонных соревнований в России.

«У нас сезон примерно повторяет прошлогодний. Мы уменьшили его на одно соревнование. Основными стартами сезона будем считать этап Кубка Содружества в Сочи. Давно там не соревновались зимой. Для нас очень важно олимпийское наследие и просмотр подросшей плеяды спортсменов.

Сочи — единственная в стране база, где есть высота 1400 метров. Такой инфраструктуры нет больше нигде. Спасибо «Газпрому», который пошёл нам навстречу. Вместе с белорусскими спортсменами проведём неделю», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.