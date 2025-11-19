Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

В СБР рассказали о дедлайне попадания россиян на Кубок мира

В СБР рассказали о дедлайне попадания россиян на Кубок мира
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров рассказал о дедлайне попадания россиян на Кубок мира.

«Последний вагон — до нового года, дедлайн — конец декабря. В январе будут этапы Кубка мира, можно заработать очки, выступив на соревнованиях. Спортсмены подтвердят свой уровень. Они спокойно это сделают. Важно, чтобы IBU приняли решение допустить двух-трёх спортсменов в нейтральном статусе. Продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Президент СБР Майгуров: работаем, чтобы отстранение России закончилось
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android