В СБР рассказали о дедлайне попадания россиян на Кубок мира

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров рассказал о дедлайне попадания россиян на Кубок мира.

«Последний вагон — до нового года, дедлайн — конец декабря. В январе будут этапы Кубка мира, можно заработать очки, выступив на соревнованиях. Спортсмены подтвердят свой уровень. Они спокойно это сделают. Важно, чтобы IBU приняли решение допустить двух-трёх спортсменов в нейтральном статусе. Продолжаем отстаивать интересы наших спортсменов», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.