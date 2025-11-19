В СБР рассказали об увеличении призового фонда для спортсменов

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал об увеличении призового фонда для спортсменов.

«Спортсмены зарабатывают очки, и лучшие получают приз от партнёра — кубок и денежный приз. Мы с партнёром попробовали увеличить призовые, эта идея понравилась спортсменам. Партнёр будет увеличивать призовые вдвое. Точно на финале в Златоусте.

Призовой фонд не меняется, кроме идеи увеличить его вдвое на отдельных соревнованиях. Денег нет, но все обязательства будем выполнять», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Кубок России — 2025/2026 стартует в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится в Златоусте 1 марта 2026 года.