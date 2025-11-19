Скидки
В СБР прокомментировали информацию о падении интереса к биатлону в России

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак прокомментировал информацию о падении интереса к биатлону в России.

«Не знаю, откуда такая информация. Первое место по трансляциям занимает футбол, на втором месте смешанные единоборства. На третьем — хоккей, на четвёртом — биатлон», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года. Кубок России — 2025/2026 стартует в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится в Златоусте 1 марта 2026 года.

В СБР рассказали об увеличении призового фонда для спортсменов
