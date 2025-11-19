Исполнительный директор СБР Пак: Гонка чемпионов в Рязани — это уникальное событие

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак высказался об уникальности Гонки чемпионов в Рязани.

«Гонка чемпионов в Рязани — это уникальное событие, где лыжники и биатлонисты будут соревноваться не друг против друга — они соревнуются вместе. Основное соревнование — эстафета, где будет по два лыжника и по два биатлониста. В этом году количество мест для зрителей будет почти в два раза больше. Мы организуем очень красивое соревнование», — передаёт слова Пака корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

В прошедшем турнире в этом году соревнования состояли из отдельной квалификации лыжников и биатлонистов и смешанной лыжно-биатлонной эстафеты. Победу одержала команда, в которую входили Александр Терентьев, Мария Истомина, Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко.