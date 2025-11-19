Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Президент СБР Майгуров: патроны не дешёвые, но они есть — бить тревогу не нужно

Президент СБР Майгуров: патроны не дешёвые, но они есть — бить тревогу не нужно
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров высказался о проблеме отсутствия патронов.

«Патроны — вопрос очень больной, но решаемый для сборной. Мы приобрели необходимое количество патронов. Поставщики привезли их с запасом, он реализуется для региональных спортсменов. Патроны не дешёвые, но они есть. Бить тревогу не нужно», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Президент СБР Майгуров: такой инфраструктуры, как в Сочи, нет нигде больше
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android