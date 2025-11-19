Президент СБР Майгуров: патроны не дешёвые, но они есть — бить тревогу не нужно

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров высказался о проблеме отсутствия патронов.

«Патроны — вопрос очень больной, но решаемый для сборной. Мы приобрели необходимое количество патронов. Поставщики привезли их с запасом, он реализуется для региональных спортсменов. Патроны не дешёвые, но они есть. Бить тревогу не нужно», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Российские и белорусские биатлонисты лишены права участвовать в международных соревнованиях с 2022 года даже в нейтральном статусе. Они не были допущены до Олимпийских игр в Италии, которые пройдут в феврале 2026 года.