Президент СБР Майгуров рассказал о работе с РУСАДА

Президент СБР Майгуров рассказал о работе с РУСАДА
Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров рассказал, как сотрудничает с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в условиях отстранения от международных соревнований.

«Нормальная тенденция, что наши спортсмены лишены международных тестирований. Они держат в тонусе наших спортсменов. РУСАДА тестирует наших спортсменов по своему плану. Вчера принимал участие в международной антидопинговой конференции.

Тема допинга обсуждалась. Наша цель — это юные спортсмены. Последние несколько лет эта тема активно продвигается у нас. Мы этой работой занимаемся. Мы получаем по рейтингу РУСАДА 100 баллов», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

