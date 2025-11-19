В СБР назвали фаворитов предстоящего сезона

Глава Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр Виктор Майгуров назвал победителя и призёра этапов Кубка мира в эстафетах, чемпиона страны в спринте Даниила Серохвостова и бронзового призёра Олимпиады-2022 и ЧМ-2021 в эстафетах Карима Халили фаворитами сезона-2025/2026.

«Мы отчитывались в Министерстве спорта по подготовке к новому сезону и получили положительную оценку. Серохвостов и Халили — фавориты. Кульгускин и Коновалов продолжат конкурировать с нашими основными спортсменами», — передаёт слова Майгурова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Кубок России — 2025/2026 стартует в Ханты-Мансийске 27 ноября 2025 года, а завершится в Златоусте 1 марта 2026 года.