Главная Биатлон Новости

Даниил Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ

Победитель и призёр этапов Кубка мира в эстафетах, чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ — 2025! Уже 22 и 23 ноября Даниил вместе с Викторией Сливко, Каримом и Настей Халили представит команду «Профински» в Ханты-Мансийске», — говорится в заявлении МЛКБ в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Даниил Серохвостов вывихнул большой палец на левой руке на сборах в Ханты-Мансийске.

Гонки Кубка МЛКБ пройдут с 20 по 23 ноября, первый этап Кубка России состоится с 27 по 30 ноября.

