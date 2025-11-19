Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Говорила себе, что должна кайфовать». Мишлон — о дебютном сезоне в Кубке мира

«Говорила себе, что должна кайфовать». Мишлон — о дебютном сезоне в Кубке мира
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала о впечатлениях от своего дебютного сезона на Кубке мира – 2024/2025.

«Я была как ребёнок. Настолько широко раскрывала глаза, чтобы наслаждаться настоящим моментом, что была полностью сосредоточена на том, что мне нужно было делать. Главным было – сконцентрироваться на своём ходе, стрельбе, как правильно всё выполнить. Многому научилась на этапе Кубка мира в Оберхофе. Приехала больной и не была уверена, что вообще выйду на старт, но сумела показать там свой лучший результат. Говорила себе, что должна кайфовать, должна играть свою карту по полной. Это была схема, которую я старалась повторять всю зиму», – приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

В сезоне Кубка мира – 2024/2025 Мишлон заняла пятое место в общем зачёте и завоевала приз лучшей биатлонистки сезона до 23 лет.

Материалы по теме
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
В женской сборной Франции по биатлону опять скандал. Не команда, а логово разбойниц!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android