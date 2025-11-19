«Говорила себе, что должна кайфовать». Мишлон — о дебютном сезоне в Кубке мира

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала о впечатлениях от своего дебютного сезона на Кубке мира – 2024/2025.

«Я была как ребёнок. Настолько широко раскрывала глаза, чтобы наслаждаться настоящим моментом, что была полностью сосредоточена на том, что мне нужно было делать. Главным было – сконцентрироваться на своём ходе, стрельбе, как правильно всё выполнить. Многому научилась на этапе Кубка мира в Оберхофе. Приехала больной и не была уверена, что вообще выйду на старт, но сумела показать там свой лучший результат. Говорила себе, что должна кайфовать, должна играть свою карту по полной. Это была схема, которую я старалась повторять всю зиму», – приводит слова Мишлон Nordic Magazine.

В сезоне Кубка мира – 2024/2025 Мишлон заняла пятое место в общем зачёте и завоевала приз лучшей биатлонистки сезона до 23 лет.