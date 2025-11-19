Мишлон — об участии в ЧМ-2025: прожила этот опыт полностью

Чемпионка мира французская биатлонистка Осеан Мишлон рассказала, с каким настроем она соревновалась на чемпионате мира – 2025 в швейцарском Ленцерхайде. Мишлон завоевала золото в составе сборной в эстафете, а также стала серебряным призёром в масс-старте.

«Главной целью сезона было попасть на этап в Ле Гран-Борнане, а потом всё строилось постепенно. Я приехала на чемпионат мира с огромным желанием и прожила этот опыт полностью. Это было сплошное счастье.

На мой взгляд, эта медаль была коллективной, потому что представляла моё окружение, моих партнёров, штаб… Это человеческое приключение. Думала о своей бабушке, которая смотрела по телевизору, именно это вызвало слезу на подиуме», – приводит слова Мишлон Nordic Magazine.