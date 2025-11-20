Фийон Майе рассказал, что может повлиять на его желание стать знаменосцем на ОИ-2026

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Кентен Фийон Майе признался, что всё ещё раздумывает о том, чтобы стать знаменосцем сборной Франции на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо (Италия). Ранее биатлонист заявил, что хотел бы стать знаменосцем на Играх.

«Уже неплохо продвинулся в своём решении. Пока не хочу объявлять его публично, потому что жду ещё некоторой дополнительной информации. В целом повторюсь: для меня было бы настоящей честью быть знаменосцем. Это то, что дано далеко не всем спортсменам, очень немногие удостаивались этого в истории Олимпийских игр и ещё меньше — на зимних Играх.

Это должно идеально вписываться в график. Между перелётом, восстановлением и подготовкой я должен быть уверен, что это не навредит выступлениям. Много об этом думаю, решение непростое», – приводит слова Фийона Майе L’Equipe.

Процесс отбора знаменосцев французской команды на Олимпиаде-2026 стартует в январе. Спортсмены, желающие выдвинуть свою кандидатуру, должны заявить сообщить об этом в свои федерации, после чего голосование будет открыто для всех французских атлетов, отобранных на Игры. Пара знаменосцев, мужчина и женщина, может быть из одной федерации, но не из одной дисциплины.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо пройдут с 6 по 22 февраля.