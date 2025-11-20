Скидки
Биатлон

Российские биатлонисты направили письмо в комиссию спортсменов IBU

Российские биатлонисты направили письмо в комиссию спортсменов IBU
Биатлонисты из России обратились с письмом в комиссию спортсменов IBU c целью оценки ситуации по допуску до международных турниров. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на слова президента Союза биатлонистов России Виктора Майгурова.

«На мой взгляд, если основываться на спортивном принципе, любому спортсмену интереснее и статуснее побеждать, когда соревнуются все сильнейшие.

Но даже если и есть спортсмены, верные этому принципу, они точно не выйдут на демонстрацию и не будут требовать допуска россиян. С одной стороны, наверное, это и не их задача — вопрос спортивные чиновники должны решать путём переговоров. С другой, не зря же существуют и комиссия спортсменов IBU, и комиссия спортсменов МОК? Комиссия спортсменов СБР направила письмо комиссии спортсменов IBU, чтобы получить мнение именно от зарубежных коллег. Нам нужно понимать, как они видят сложившуюся ситуацию, как к этому относятся», – приводит слова Майгурова ТАСС.

