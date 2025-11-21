Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом мужской сборной России.
Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав мужской сборной России:
- Кирилл Бажин.
- Олег Домичек.
- Дмитрий Евменов.
- Роман Канаровский.
- Рустам Каюмов.
- Ярослав Конкин.
- Сергей Коновалов.
- Александр Корнев.
- Эдуард Латыпов.
- Александр Логинов.
- Никита Малюгин.
- Никита Поршнев.
- Егор Прокудин.
- Даниил Серохвостов.
- Евгений Сидоров.
- Михаил Стребко.
- Даниил Усов.
- Карим Халили.
- Иван Колотов — резерв.
