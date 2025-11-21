Скидки
Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом мужской сборной России.

Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав мужской сборной России:

  • Кирилл Бажин.
  • Олег Домичек.
  • Дмитрий Евменов.
  • Роман Канаровский.
  • Рустам Каюмов.
  • Ярослав Конкин.
  • Сергей Коновалов.
  • Александр Корнев.
  • Эдуард Латыпов.
  • Александр Логинов.
  • Никита Малюгин.
  • Никита Поршнев.
  • Егор Прокудин.
  • Даниил Серохвостов.
  • Евгений Сидоров.
  • Михаил Стребко.
  • Даниил Усов.
  • Карим Халили.
  • Иван Колотов — резерв. 
