Стал известен состав мужской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом мужской сборной России.

Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав мужской сборной России:

Кирилл Бажин.

Олег Домичек.

Дмитрий Евменов.

Роман Канаровский.

Рустам Каюмов.

Ярослав Конкин.

Сергей Коновалов.

Александр Корнев.

Эдуард Латыпов.

Александр Логинов.

Никита Малюгин.

Никита Поршнев.

Егор Прокудин.

Даниил Серохвостов.

Евгений Сидоров.

Михаил Стребко.

Даниил Усов.

Карим Халили.

Иван Колотов — резерв.