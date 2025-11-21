Стал известен состав женской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской сборной России.

Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав женской сборной России:

Маргарита Болдырева.

Елизавета Бурундукова.

Анастасия Гришина.

Тамара Дербушева.

Ирина Казакевич.

Ксения Караман.

Юлия Коваленко.

Виктория Метеля.

Светлана Миронова.

Полина Плюснина.

Кристина Резцова.

Виктория Сливко.

Екатерина Суханова.

Инна Терещенко.

Елизавета Фролова.

Анастасия Халили.

Анатсасия Шевченко.

Наталия Шевченко.

Екатерина Мошкова — резерв.