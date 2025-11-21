Скидки
Стал известен состав женской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской сборной России.

Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав женской сборной России:

  • Маргарита Болдырева.
  • Елизавета Бурундукова.
  • Анастасия Гришина.
  • Тамара Дербушева.
  • Ирина Казакевич.
  • Ксения Караман.
  • Юлия Коваленко.
  • Виктория Метеля.
  • Светлана Миронова.
  • Полина Плюснина.
  • Кристина Резцова.
  • Виктория Сливко.
  • Екатерина Суханова.
  • Инна Терещенко.
  • Елизавета Фролова.
  • Анастасия Халили.
  • Анатсасия Шевченко.
  • Наталия Шевченко.
  • Екатерина Мошкова — резерв. 
