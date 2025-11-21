Стал известен состав женской сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал состав сборной России на второй этап Кубка Содружества, который пройдёт в Ханты-Мансийске с 1 по 8 декабря. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом женской сборной России.
Биатлон. Кубок Содружества. Второй этап. Ханты-Мансийск. Состав женской сборной России:
- Маргарита Болдырева.
- Елизавета Бурундукова.
- Анастасия Гришина.
- Тамара Дербушева.
- Ирина Казакевич.
- Ксения Караман.
- Юлия Коваленко.
- Виктория Метеля.
- Светлана Миронова.
- Полина Плюснина.
- Кристина Резцова.
- Виктория Сливко.
- Екатерина Суханова.
- Инна Терещенко.
- Елизавета Фролова.
- Анастасия Халили.
- Анатсасия Шевченко.
- Наталия Шевченко.
- Екатерина Мошкова — резерв.
